Bucati o a rischio rottura, ritirati un milione di preservativi

KAMPALA - Oltre un milione di preservativi sono stati richiamati in Uganda perché difettosi, con buchi o a rischio di rottura. A decidere il ritiro l'organizzazione benefica Marie Stopes, che si occupa di contraccezione e pianificazione familiare in più di 35 paesi, dopo i test fatti dall'Agenzia nazionale dei farmaci ugandese (Nda), come segnala la Bbc.

I preservativi sono stati realizzati da un'azienda indiana. Nel paese africano circa il 6% degli adulti è sieropositivo e solo l'11% programma le gravidanze. Marie Stopes fornisce all'Uganda ogni mese 1,5-2 milioni di profilattici.

«È la prima volta che uno dei nostri programmi-paese ha bisogno di un richiamo di questo tipo», sottolinea in una nota l'associazione. La decisione è stata presa dopo una lettera inviata dall'Nda lo scorso 30 ottobre, in cui rilevava che due lotti di preservativi non avevano superato i test di qualità. L'associazione sta ora lavorando per capire cosa sia successo a questi lotti. «I due lotti che abbiamo richiamato - conclude - contenevano circa 335'000 pacchetti, per un totale di oltre un milione di singoli preservativi. Al momento ne abbiamo recuperati più della metà».