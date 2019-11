Bambina di dieci anni incinta del fratello

POSADAS - Nei giorni scorsi era stata portata in ospedale per dolori alla schiena e alla pancia. E i medici hanno stabilito che è incinta. Si tratta di una bambina di dieci anni di Posadas, in Argentina. E sembra che sia stata violentata dal fratello quindicenne, come riportano media locali. Lo avrebbe detto la bambina. Il quindicenne è nel frattempo stato preso in custodia, e affidato a una zia. Le indagini sono ancora in corso.

Ora la bambina è all'ottavo mese di gravidanza. E la madre - che vive con il partner e sette figli - è sotto shock per la situazione. Resterà in famiglia anche il nascituro, come scrive il portale Clarín. E dopo il parto la bambina tornerà a scuola.

Un aborto era stato escluso a causa dell'avanzato stato della gravidanza. Il parto non sarà comunque privo di rischi, in particolare a causa della giovane età della bambina. Questa soffre inoltre di un'infezione alle vie urinarie e di anemia.