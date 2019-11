Baby boom tra i vicesceriffi: nati 17 figli in un anno

HILLSBORO - Probabilmente è un record: 17 vicesceriffi dell'ufficio della contea di Jefferson, in Missouri, hanno avuto un figlio nell'ultimo anno. Per celebrare l'evento 14 di loro hanno posato insieme ai neonati per una foto ricordo. Gli ultimi bimbi sono venuti al mondo solamente 10 giorni fa, spiega il St. Louis Post-Dispatch.

I piccoli sono stati vestiti in modo da richiamare la divisa dei loro genitori, con pantaloni marroni e magliette con disegnato sopra un distintivo. «È Importante sostenere le nostre famiglie» ha dichiarato lo sceriffo Dave Marshak. «Per noi è una cosa buona».

Per spiegare l'improvviso tasso di natalità ci potrebbe essere un deciso aumento di salario del quale hanno beneficiato le forze dell'ordine. In seguito a un cambio di regime fiscale il salario di partenza per un vicesceriffo è passato da 37902 dollari a 50300 dollari. «Penso che sia più che una coincidenza» ha confermato uno dei neo-genitori. «Avere più entrate ti dà certamente più flessibilità nel mettere su una nuova famiglia. Avere un figlio è sempre più caro, di questi tempi».