Greta Thunberg rifiuta un premio di 51mila franchi

STOCCOLMA - La sedicenne ambientalista svedese Greta Thunberg ha rifiutato un premio offertole dal Consiglio nordico, con relativo assegno di 500'000 corone svedesi (circa 51.000 franchi), affermando che «il movimento climatico non ha bisogno di ulteriori premi».

In un messaggio postato su Instagram, riporta la Bbc, Thunberg ha ringraziato il Consiglio nordico per l'offerta definendola un «grande onore», ma ha anche criticato la Svezia ed altri paesi nordici per non contribuire abbastanza alla lotta al cambiamento climatico.

In particolare, la giovane attivista ambientalista ha citato un rapporto del WWF e del Global Footprint Network secondo cui la Svezia ed altri paesi della regione si comportano come se il mondo avesse le risorse di quattro pianeti.

Il divario tra ciò che la scienza dice di fare per limitare l'aumento globale della temperatura e ciò che si sta facendo è «gigantesco», ha sottolineato Thunberg invitando i «politici e le persone al potere» ad ascoltare «il meglio che offre attualmente la scienza».

Il Consiglio nordico incoraggia la cooperazione tra i parlamenti di Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Islanda nonché dei rispettivi territori autonomi.