Pochi secondi e le torri di raffreddamento non ci sono più

FERRYBRIDGE - Una demolizione controllata è stata effettuata nella cittadina di Ferrybridge, in Inghilterra. Più di 140 abitazioni sono state fatte evacuare per permettere lo svolgimento in tutta sicurezza, e i curiosi hanno dovuto mantenere le distanze di sicurezza. Per l’occasione è stata anche stabilita una no-fly zone, che ha interessato anche i droni.

A finire in briciole sono state quattro torri di raffreddamento della centrale elettrica a carbone, ormai divenuta un simbolo identitario della cittadina. Chiusa ormai da tre anni, la struttura era entrata in funzione nel 1968.