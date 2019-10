Baseball, uno sport pericoloso... per i tifosi

NEW YORK - Almeno 808 spettatori del baseball professionistico americano sono rimasti feriti negli stadi dal 2012 a oggi. Lo indica un'analisi di Nbc News. Gli infortuni sono di gravità più o meno elevata: da traumi cranici a commozioni cerebrali e perdite irreversibili della vista.

Nel 2018 una donna di 79 anni, che celebrava il suo compleanno al Dodgers Stadium di Los Angeles, ha addirittura perso la vita dopo essere stata colpita alla testa da una palla finita "foul", ovvero fuori dal terreno di gioco ma senza assegnare un punto alla squadra. Talvolta i tifosi s'infortunano cercando di accaparrarsi le palle finite sulle tribune, ma la maggior parte degli incidenti avvengono a causa di palle "foul". Meno frequenti sono i ferimenti causati da fuoricampo e da battitori che si riscaldano.

Il signor Dwayne Sowa nel 2014 si era recato allo stadio di Filadelfia per tifare la squadra di casa contro i New York Mets. Durante il sesto inning dell'incontro si è voltato per pagare una birra che aveva appena comprato da un venditore ambulante quando una palla lo ha colpito alla parte destra della testa. «Mia moglie lo ha sentito. È stato il peggior rumore che abbia mai udito - la rottura del mio cranio». L'uomo fu ricoverato in ospedale e dovette essere sottoposto a un intervento chirurgico. L'incidente ha lasciato dei segni permanenti su di lui.

La federazione professionistica statunitense, la Major League, e le 30 squadre del massimo campionato non hanno voluto fornire dati ufficiali di confronto a Nbc News: alcuni team hanno dichiarato che si tratta di una statistica che non è in loro possesso, per altri si tratta di una questione di privacy.