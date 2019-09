Gay Pride di Belgrado: incidenti prima del corteo

BELGRADO - Tensione nel pomeriggio a Belgrado, dove è in programma il Gay Pride, il sesto nella capitale serba.

Come ha riferito l'emittente regionale balcanica N1, poco prima dell'inizio del corteo arcobaleno, previsto per le 17, a poche centinaia di metri, un gruppo di contro manifestanti ostili al movimento omosessuale si è scontrato con la polizia in assetto antisommossa, che li ha respinti.

Gli agenti hanno formato un massiccio cordone per evitare ogni possibile contatto tra i due opposti schieramenti. Dopo i violenti scontri del 2010, e un periodo di alcuni anni nei quali il Gay Pride a Belgrado era stato vietato dalle autorità per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, le ultime edizioni della manifestazione Lgbt si sono svolte in modo pacifico e senza incidenti.