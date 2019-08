Nudi in bicicletta in difesa del clima e dei ciclisti

PHILADELPHIA - Circa 3000 persone hanno preso parte sabato alla Philly Naked Bike Ride, singolare manifestazione che si tiene ogni anno a Philadelphia. In sostanza si tratta di un raduno di ciclisti che, partendo da un parco cittadino, attraversano nudi e in sella alle loro biciclette le vie della città, lungo un percorso di 10 miglia (circa 16 chilometri).

L'obiettivo? Pedalare nudi in favore della body positivity, della sicurezza dei ciclisti e contro i combustibili fossili. Gli organizzatori hanno spiegato che la pedalata, che tocca alcuni dei luoghi più simbolici di Philadelphia come la Independence Hall e la Liberty Bell, è stata anticipata di un mese rispetto agli altri anni perché in parecchi si sono lamentati delle basse temperature.

L'Associated Press ha intervistato Melanie and James O’Connor, che hanno partecipato alla Philly Naked Bike Ride per la settima volta, dopo essersi spogliati e aver dipinto i propri corpi in maniera variopinta. I due si sono conosciuti in occasione dell'evento del 2012: «Ho scattato una foto di quando l'ho incontrato, e sette anni dopo siamo ancora nudi».

keystone-sda.ch/ (David Cimetta)