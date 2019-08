«Trump vuole acquistare la Groenlandia». La Danimarca risponde: «Non è in vendita»

WASHINGTON - Donald Trump gioca con l'idea di compare la Groenlandia: secondo quanto riporta il Wall Street Journal (WSJ), il presidente americano si è informato «ripetutamente» con i suoi collaboratori - anche se «con vari gradi di serietà» - sulla possibilità che gli Usa acquistino il territorio autonomo danese.

Due persone che hanno voluto mantenere l'anonimato hanno affermato al quotidiano che Trump ha perfino chiesto all'avvocato della Casa Bianca di esplorare l'idea.

Il suo interesse sarebbe legato alle risorse naturali e all'importanza geopolitica dell'isola. A suscitare la curiosità di Trump sarebbe stato un suo collaboratore durante una cena la scorsa primavera. Questi gli avrebbe detto che la Danimarca fa fatica a finanziare il sussidio - per l'equivalente di circa 457 milioni di euro - che ogni anno invia al territorio, prima di suggerirgli che gli Usa dovrebbero comprarlo. «Cosa ne pensate?», avrebbe chiesto a quel punto Trump sempre secondo il Wall Street Journal: «Pensate che funzionerebbe?».

Da allora, prosegue il giornale, il presidente ha parlato della prospettiva di acquistare la Groenlandia in numerose occasioni. Alcuni suoi consiglieri si sarebbero detti favorevoli, sottolineando i vantaggi economici di una tale operazione, che inoltre - ritengono - lascerebbe un'eredità simile a quella dell'acquisto americano dell'Alaska dalla Russia nel 1867.

Trump non è il primo presidente che guarda con interesse alla Groenlandia: già nel 1946 Harry Truman propose alla Danimarca di comprare l'isola per 100 milioni di dollari, ma la sua offerta venne rifiutata.

La risposta danese: Non è in vendita» - «La Groenlandia non è in vendita»: così con una dichiarazione ufficiale riportata dai media americani il governo danese commenta quanto scritto dal Wall Street Journal, secondo cui il presidente americano Donald Trump sarebbe interessato a comprare l'isola.

«Siamo comunque aperti al business», aggiunge però il governo danese con un tweet del ministero degli esteri di Copenaghen, in quella che alcuni leggono come un'apertura verso eventuali investimenti dagli Stati Uniti in Groenlandia, soprattutto sul fronte del turismo.

Sull'isola gli Usa sono stati presenti nel tempo con alcune stazioni meteo ed alcune postazioni militari risalenti alla seconda guerra mondiale. Attualmente c'è una grande base militare, la Thule Air Base, che rappresenta l'installazione militare americana più a nord, non lontano dal Circolo Polare Artico.