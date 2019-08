Contro i manifestanti Mosca schiera spiedini gratis, ma arresta Sobol

MOSCA - Un festival rock a base di 'shashlik' - i popolari spiedini di carne presenti in tutto lo spazio ex sovietico - è stato organizzato in tutta fretta dalle autorità moscovite proprio nel giorno in cui la capitale russa si prepara, per l'ennesima volta, a una giornata di proteste da parte dei sostenitori dei candidati dell'opposizione esclusi dalle elezioni comunali previste per l'8 settembre.

Il festival Shashlik Live è infatti stato annunciato dal comune sul suo sito solo qualche giorno fa e alcune delle band più famose presenti nel cartellone sono state coinvolte di fatto a loro insaputa. E così sono fioccate le smentite.

L'evento, organizzato nel centralissimo Gorky Park, prevede la partecipazione di gruppi come Bravo e Tequilajazzz. Peccato che - come riporta Meduza - entrambi i frontman delle band hanno detto di non essere a Mosca (chi nei Balcani in vacanza chi fuori Mosca per registrare nuovi pezzi) e quindi impossibilitati a partecipare. Il comune di Mosca, dal canto suo, ha dichiarato di aver pianificato il festival «molto tempo fa».

Fermata Sobol - Gli agenti di polizia hanno fermato Lyubov Sobol, fedelissima di Alexei Navalny e madrina delle proteste previste per oggi a Mosca, mentre dal suo quartier generale si stata recando, in taxi, verso i boulevard della capitale, dove si dovrebbero tenere i cortei non autorizzati. «Perché avete i caschi, avete paura di una ragazza al 20esimo giorni di sciopero della fame?», ha chiesto Sobol ai poliziotti. Gli agenti l'hanno quindi caricata a forza, facendola scendere dal taxi, su una camionetta della polizia.

Sobol, prima di essere portata via, ha chiesto le tessere identificative degli agenti e ha letto i loro nomi ad alta voce davanti ai giornalisti che hanno documentato il fermo. Poi ha chiesto la ragione del fermo e le è stato risposto da uno degli agenti «20.2», ovvero l'articolo del codice russo che vieta le manifestazioni non autorizzate.

Tutte le attività commerciali che danno sui boulevard di Mosca oggi sono chiuse, probabilmente su richiesta delle autorità. Gli agenti in tenuta antisommossa presidiano i punti chiave dei boulevard.

Crescono gli arresti - Trenta persone sono state al momento fermate alle proteste di oggi a Mosca. Lo fa sapere la polizia, citata da Interfax. I cortei - non autorizzati dalle autorità - sono stati organizzati per protestare contro l'esclusione dei candidati dell'opposizione dalle elezioni comunali di Mosca.

Keystone