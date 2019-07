Greta Thunberg in un brano dei 1975

MANCHESTER - Greta è indubbiamente una delle voci di spicco del dibattito sul clima. E il gruppo di Manchester, guidato da Matty Healy (con lei nella foto), l’ha voluta per questo nuovo lavoro discografico, il quarto in studio, "ospitandola" nella consueta traccia strumentale d’apertura dei loro album, che pur rielaborata in ogni occasione, porta come titolo, anche in questo caso, il nome del gruppo.

«Non ci sono zone d’ombra quando si tratta di sopravvivenza», recita la ragazza nel brano. La 16enne chiede «disobbedienza civile»: «è tempo di ribellarsi».

«Oggi utilizziamo circa 100 milioni di barili di petrolio al giorno», continua Greta. «Le regole devono essere cambiate, tutto deve cambiare, e questo cambiamento deve iniziare oggi».