Dolce e Gabbana vendono la loro villa superlussuosa. Guarda le foto

SICILIA - Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno deciso di vendere la propria villa al mare. L’abitazione si trova nell’arcipelago delle Isole Eolie, e in particolare sull’isola di Stromboli. Affacciato sul Tirreno, e circondato da lussuose terrazze e giardini, l’edificio consta di ben sette suite, ed è il frutto di una ristrutturazione concepita secondo i dettami dei due celebri stilisti.



Per la vendita del loro gioiello architettonico, i due si sono affidati alla prestigiosa agenzia immobiliare Lionard Luxury Real Estate. «Arrivavano in elicottero e a volte con lo yacht, e la villa si accendeva come una lampada meravigliosa», raccontano gli abitanti dell’isola. La cifra di vendita rimane per ora avvolta dal silenzio. Tuttavia, alcune indiscrezioni parlano di 6,5 milioni di euro: lo riporta l’agenzia Radiocor.

Lionard Luxury Real Estate