Dazi: «Buon accordo con gli impegni Usa»

CITTA' DEL MESSICO - Il presidente Andrés Manuel López Obrador ha affermato oggi che l'accordo raggiunto a Washington ieri, che ha permesso di sospendere a tempo indeterminato l'applicazione di dazi alle merci messicane esportate negli Usa, «è stato buono».

In dichiarazioni prima di imbarcarsi per un volo verso Tijuana dove è prevista nella nottata italiana una manifestazione di tutti i settori della società messicana per celebrare l'accordo, il capo dello Stato ha spiegato che «la cosa più importante è che non si introducono i dazi lunedì». E che «si riconosce che devono essere affrontate le cause che provocano le migrazioni».

Secondo Amlo, come lo chiamano i messicani per le iniziali del suo nome e cognome, c'è anche «un impegno» a stimolare programmi di sviluppo in CentroAmerica e nel sud-sudest del Messico, perché la decisione di emigrare «sia una opzione e non un obbligo».

Dopo aver assicurato di non aver parlato con il presidente Donald Trump di questo tema, López Obrador ha evidenziato che nel negoziato «ha prevalso la buona volontà delle due parti e che quindi si chiarisce questo problema che ci ha tenuti molto occupati questa settimana».

Il leader del partito Morena ha infine confermato che si riferirà a questo e ad altri temi di attualità durante la manifestazione di Tijuana che è stata indetta con lo slogan «In difesa della dignità del Messico ed a favore dell'amicizia con il popolo degli Stati Uniti».