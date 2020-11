"Design Svizzero" più forte delle restrizioni

ASCONA - «Voglio esserci per salvare il principio che la cultura umana ha sempre dei luoghi di origine». Così Riccardo Blumer, architetto designer e Direttore dell'Accademia di architettura di Mendrisio, commenta il perché domenica 15 novembre alle 17 sarà sul palco del Teatro San Materno di Ascona, esplorando alcuni oggetti svizzeri di epoca moderna da lui acquistati nel corso degli anni.

"Design Svizzero - Visione ed esplorazione di alcuni oggetti svizzeri" è un viaggio nelle azioni che scaturiscono da ognuno di questi oggetti; tagliare, cucire, giocare... Azioni di trasformazioni del mondo che realizzano la cultura delle epoche.

Il Teatro San Materno ha deciso, come «luogo di cultura», di continuare l'attività «nonostante le nuove ordinanze emanate dal Consiglio di Stato. I nostri eventi continueranno, in diretta streaming sul canale youtube del Teatro San Materno e in presenza, con un massimo di trenta spettatori. Crediamo fermamente nel valore della cultura. Ed è proprio nei momenti di crisi che essa deve ergersi a stella polare in quanto punto di riferimento, di riflessione e di Bellezza. Gli artisti hanno il potere di aprirci nuovi orizzonti, proiettandoci verso possibilità infinite, ancora vergini».

Su YouTube ci sarà la possibilità di fare una donazione sotto forma di offerta libera. «Ribadiamo la nostra volontà di proseguire con il nostro programma, lasceremo tuttavia a ogni singolo artista la decisione di esibirsi o meno con le modalità oggi attuabili. Verrete quindi informati di volta in volta sullo svolgimento dei prossimi eventi».