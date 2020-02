Tantissimo carnevale questo weekend, dal Rabadan alla Stranociada

BELLINZONA - Questa sera prende avvio il più grande carnevale del Ticino. La cerimonia d’apertura è prevista alle 21.15 in Piazza Nosetto, e poi la festa si sposterà nelle varie tendine. Al Capannone Eventi si esibiranno i The Midnight Lovers & The Horny Horns, i The Sunny Boys e Spingi Gonzales. Party fino alle 4.00.

Venerdì, dopo il pranzo degli anziani e il corteo dei bambini, spazio agli anni ‘90. In Piazza del Sole si esibiranno gli Eiffel65, Dj Matrix, Neja, Spice 4ever e Backstreet’s Back. Musica e divertimento fino alle 5.00.

Sabato ore 14.00 corteo delle Guggen, e alle 19.00 concerto delle Guggen in Piazza Collegiata. In Piazza del sole si esibiranno Dj Feed, Mister X, Explosion Band e Tribal Sound. Party fino alle 5.00.

Domenica il grande corteo mascherato sfilerà su Viale Stazione a partire dalle 13.30, mentre la serata sarà dedicata al Liscio con l’orchestra romagnola Moreno il Biondo e Il Grande Evento fino all’una.

La festa prosegue anche lunedì e martedì.

LOCARNO - Domani sera cominciano i festeggiamenti anche per la Stranociada di Locarno. Ore 18.30 apertura con aperitivo e cena in Piazza Sant’Antonio. A seguire concerto del Gruppo Jeans, dei Piace? e Vomitors. Ore 21.00 mega concerto delle Guggen. Poi la festa continua con dj Manu fino alle 4.00.

Sabato dalle 11.00 intrattenimento musicale con i Valmaggesi Duo Perancio, e a seguire risottata. Dalle 13.00 intrattenimento per i bambini.

CASTIONE - Oggi prende avvio anche il Carnevale di Castione. L’apertura ufficiale è fissata per le 18.30. A seguire maccheroni alla bolognese offerti, musica, e gara di karaoke.

Venerdì pomeriggio è previsto invece un pomeriggio ricreativo con tombola e musica per gli anziani. Cena a base di gnocchi al pomodoro e poi tutti in pista con il gruppo Doppia Linea.

Sabato ore 12.00 distribuzione di risotto e luganighetta, e a seguire tombola in palestra. Cena offerta a base di polenta e formaggio o mortadella, poi si balla con la musica della Momò Dance.

AROSIO - Cominciano oggi anche i festeggiamenti ad Arosio. Questa sera ore 19.15 apertura del carnevale e cena a base di pizzoccheri, e a seguire musica di Antonio Longariello.

Venerdì ore 20.30 commedia dialettale con il gruppo Rapatee.

Domenica ore 11.00 corteo con i carri e la Guggen Malcaband, e pranzo con risotto e luganighe. A seguire tombola e lotteria.

COMANO - A Comano proseguono invece i festeggiamenti. Oggi dalle 18.00 musica con Dj Cajus Detrictus. Cena a base di raclette a volotà, e a seguire musica e ballo con Dario.

Sabato ore 10.00 torneo di footbalino, musica e vendita di luganighe e mortadelle. A pranzo “Risott coi mosch”. Ore 16.30 mini palo della cuccagna col gruppo Saltamondo. Cena con la pasta di Panoramix il druido, e a seguire musica e divertimento con la Gioventù Sgarba.

I festeggiamenti proseguono anche lunedì e martedì.

CRESCIANO - Si continua a fare festa anche al Carnevale Re Crapon di Cresciano. Questa sera distribuzione della famosa Busecca di Re Crapon, e fino alle 2.00 intrattenimento con la musica di Antonio & Band.

Venerdì pollo al cestello (su riservazione) e dalle 19.00 musica a 360 gradi con Dj Meier e la Guggen Stortason da Rorè.Ore 20.30 concerto dei “Surfin Claire and The Whisky Rockers”, e a mezzanotte zuppa di cipolle offerta.

Sabato ore 10.30 ritrovo al piazzale ex Raiffeisen per il solito “canto del gallo in ritard”. Ore 11.00 partenza del corteo dei bambini con i regnanti. A pranzo distribuzione di risotto e luganighe con l’intrattenimento musicale della Antonio & Band, a seguire tombola. Ore 17.00 aperitivo di chiusura e dalle 18.30 si balla, si mangia e si beve presso il Ristorante degli Amici di Cresciano.

GUDO - Oggi prende avvio anche il carnevale di Gudo. Alle 18.30 presentazione della nuova Regina e consegna delle chiavi presso Elly’s Cafè.

Venerdì cena con polenta e merluzzo, gorgonzola o mortadella. A seguire Veglione con Rita e Gio.

Sabato cena a base di pizzoccheri e veglione mascherato con il Trio musicale Dario, Katia e Lorenzo.

Domenica dalla Chiesa di Gudo partenza ore 11.00 del corteo con i regnanti verso il Centro Civico per l’aperitivo che sarà allietato dalla Bandella dei Marscitt. A pranzo risotto e luganighe, e pomeriggio ricreativo con “CaMai”.

LUGANO - Oggi alle 14.00 verranno consegnate le chiavi a Re Sbroja in Piazza Riforma, e a seguire la sfilata in maschera dei ragazzi delle scuole. Giovedì e venerdì visite dei regnanti presso le case anziani.

TENERO - Proseguono i festeggiamenti anche a Tenero. Domani sera dalle 20.00 tombola.

Sabato dalle 19.30 distribuzione degli gnocchi. La serata sarà allietata dalla band Centrocittà & Dj Luca fino alle 2.00

Domenica dalle 12.00 risotto e luganighe, e a seguire tombola, balli, musica e giochi per i più piccoli con Mago Renato. Animerà la giornata Mystic Barrito, e sarà allietata dalla Guggen Fracasoi Cerott Band.

Presso l’Oratorio S.Giovanni Bosco.

MENDRISIO - Prende avvio oggi anche il Carnevale Dormiglione di Mendrisio. Dalle 18.00 apertura ufficiale al Mercato Coperto con incoronazione dei reali Dormiglioni, consegna delle chiavi e distribuzione degli gnocchi, con musica della Guggen Spacatimpan e premiazione delle migliori maschere.

Venerdì maccheronata offerta gli anziani del Mendrisiotto, con la compagnia del gruppo Cantem Insema, tombola e merenda.

Sabato dalle 10.30 aperitivo e musica in Piazza del Ponte, e a seguire distribuzione della polenta, luganiga e cipolle. Dalle 21.00 alle 03.00 serata musicale con la Urlo Band e dj al Mercato Coperto.

Domenica ore 11.00 distribuzione del “Risott da fund” al Piazzale Capuccini con aperitivo. Ore 14.00 ballo dei bambini al Mercato Coperto, con animazione, giochi e premiazione delle maschere.

I festeggiamenti proseguono anche lunedì e martedì.

ARZO - Sabato si festeggia anche ad Arzo, con il Carnevale Scurnoni.

Dalle 11.00 truccabimbi e aperitivo con la Kit e Kat Band, e alle 12.00 distribuzione di “pulenta, fasöö e murtadela”. Nel pomeriggio concorso della mascherina più bella e tombola.

MAGLIASO - Sabato prende avvio anche il Carnevale Badola di Magliaso. Ore 11.00 apertura, e a pranzo risotto e luganiga. Ore 13.30 spettacolo di narrazione con il teatro Pan.

Domenica dalle 11.30 aperitivo e musica, pranzo offerto a base di maccheroni al ragù, e a sguire tombola e Büseca.

Si festeggia anche martedì.

DONGIO - Sabato si fa festa anche a Dongio. Ore 10.30 apertura bar e giochi per bambini e esibizione delle Guggen. Ore 12.00 pranzo offerto a base di risotto e luganighe.

GANDRIA - Sabato si festeggia anche al Carnevaaa di Tor di Gandria. Dalle 12.00 distribuzione di risotto e luganighe in piazza e a seguire tombola e sfilata dei bambini, con premiazione.

BRIONE VERZASCA - Sabato si fa festa anche a Brione Verzasca. A partire dalle 12.00 lessata mista, e a seguire lotteria. In serata cena a base di gnocchi e veglione mascherato nel capannone.

PECCIA - A Peccia il carnevale si festeggia sabato, all’entrata galleria Bavorca. Ore 12.00 distribuzione gratuita di risotto e luganighe, lesso e formaggio. A seguire tombola e premiazione delle mascherine.

GERRA GAMBAROGNO - Sabato si fa festa anche al Carnevale di Re Ascnin di Gerra Gambarogno. Dalle 12.15 distribuzione di risotto e luganighe offerti, e a seguire tombola. Dalle 19.00 presso il Ristorante Molinetto di San Nazzaro busecca o maccheroni, e tanta musica.

FUSIO-MOGNO - Domenica si festeggia anche a Fusio-Mogno. Dalle 12.30 pranzo con polenta e prodotti nostrani. A seguire premiazione delle mascherine, riffa e un giro di tombola gratuita per tutti.

CORIPPO - Domenica anche a Corippo si fa festa. Dalle 11.30 risotto e luganighetta, giochi, tombola e premiazione delle maschere.

TEGNA - A Tegna domenica risotto e luganighe dalle 12.00 e festa per tutti.

CANOBBIO - Venerdì e sabato si fa festa anche al Carnevale Goss di Canobbio. Domani ore 18.00 apertura bar e poi street food. Ore 19.45 consegna delle chiavi e discorso del Re. Ore 20.00 per i più piccoli spettacolo del Mago Renato. Dalle 21.00 musica con dj Berna&Ponci fino all’una.

Sabato ore 10.00 apertura Mondo Goss e Trucca Bimbi, dalle 11.30 distribuzione del risotto e luganighe offerto alla popolazione. Dalle 14.00 giochi per i ragazzi, e a seguire giochi per ragazzi, giro tombola, premiazione delle maschere. A cena maccheroni offerti e serata danzante con la Band Super Up.

Presso la palestra comunale.

BALERNA - Oggi prende avvio anche il Carnevale Sgüra di Balerna, alle 18.30 con la consegna delle chiavi ai regnanti sul balcone del palazzo municipale. A seguire animazione musicale.

Venerdì dalle 18.00 aperitivo in musica, e a seguire Cena “I galit da St. Antoni”, poi serata danzante con i Panda Band.

Sabato ore 11.00 aperitivo in musica con stuzzichini e “Pesciöo”. A seguire corteo mascherato e presentazione carro 2020 per bambini e famiglie. Pranzo con distribuzione dei maccheroni, poi tombolissima e lotteria. Dalle 21.00 “Fluo Carnival party” con musica e animazione.

Domenica ore 11.30 distribuzione del tradizionale risotto d’asporto e aperitivo in musica. Ore 12.30 “Cudeghit e Risott” e a seguire tombolissima.

Si festeggia fino a mercoledì.

CASTANEDA - Sabato si fa festa anche al Carnevale di Castaneda. Ore 10.30 apertura ufficiale con Re Arìsch e Regina Castégna. A seguire corteo con i bambini e i StortaSon de Rorè. Pranzo con risotto e luganighe, e a seguire tombola, musica e ballo. Ore 21.00 veglione mascherato con dj Venza e dj Lele.

RIVA SAN VITALE - Oggi prende avvio anche il carnevale di Riva San Vitale, dalle 18.30. In serata Guggen Show.

Venerdì ore 18.00 aperitivo, cena a base di hamburger, costine e patatine fritte, e dalle 21.00 festa danzante con dj Mauj.

Sabato dalle 11.00 aperitivo al capannone, e a seguire distribuzione del risotto e luganiga offerto dal comune con l’animazione della Riva de Janeiro Band. Ore 18.00 aperitivo e inizio della serata “Re della Fondue”. Dalle 21.00 party con dj Mauj.

Si fa festa fino a mercoledì.

ORSELINA - Domenica si fa festa anche ad Orselina. Ore 11.00 apertura del Bar Fungo, con musica della Guggen s”Band”ati al Parco. A seguire consegna delle chiavi al regno di Re Tapior e alla Regina. Pranzo a base di risotto e luganighe. Ore 15.00 giochi per grandi e piccini. A seguire allegria, musica e divertimento.

CADRO - Venerdì e sabato si fa festa anche al Carnevale Ras Padèla di Cadro. Domani ore 18.30 apertura e consegna delle chiavi. Cena a base di maccheroni, e a seguire spettacolo dei bimbi, lotteria e musica con Ciro.

Sabato 10.30 corteo mascherato da Palazzo Reali alle scuole, e aperitivo offerto. Ore 11.45 risotto per bimbi e genitori e col sédèlin in piazza. Dalle 13.45 sfilata delle mascherine, tombola, assalto alla cuccagnina e alla cuccagna.

SESSA - Si fa festa anche a Sessa venerdì e sabato. Domani si comincia alle 18.30 con la distribuzione gratuita del minestrone dei regnanti a tutti i “giovani” in AVS di di Sessa e Monteggio. A seguire tombola con ricchi premi. Presso il Salone Sant’Orsola.

Sabato ore 11.30 corteo mascherato con la Malca Guggen e discorso dei regnanti con consegna delle chiavi. A pranzo distribuzione di risotto e luganighe e tombola. In Piazza da Sora.

SONVICO - Domenica prende avvio anche il Carnevà di Zocoron e Porscein di Sonvico. Ore 11.30 benvenuto e aperitivo dei pensionati, e a seguire pranzo dei pensionati offerto. Dalle 19.00 pollo al cestello (su prenotazione), incoronazione dei regnanti e consegna delle chiavi. A seguire baby dance e ballo con il gruppo Country Street Dancers.

I festeggiamenti proseguono anche lunedì e martedì.