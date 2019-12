Orari speciali per "Van Gogh Alive, the experience"

LUGANO - Affluenza da record per la mostra multimediale “Van Gogh Alive – The Experience”, inaugurata presso il Centro Esposizioni di Lugano lo scorso 14 novembre.

Per permettere a tutti di visitarla sono stati pensati degli orari speciali che verranno adottati durante le vacanze natalizie. Eccoli qui di seguito:

25 Dicembre: dalle 14.00 alle 20.00

26 Dicembre: dalle 10.00 alle 20.00

31 Dicembre: dalle 13.00 alle 18.30

1 Gennaio: dalle 10.00 alle 20.00

6 Gennaio: dalle 10.00 alle 20.00

• Venerdì 3 Gennaio 2020, la mostra osserverà orario continuato fino alle 23, in occasione della prima “Notte al Museo”. Per l’occasione sarà in funzione una macchina per i pop corn e nel biglietto d’entrata sarà inclusa la rappresentazione teatrale “Vincent” dell’attore Marco Ballerini, live alle ore 20.00 per i bambini e alle ore 22.00 per gli adulti.

• Lunedì 6 Gennaio 2020 è la volta del "Magic Day": una bellissima giornata dedicata ai bambini in compagnia della Mascotte Topsy di UBS per scoprire assieme il mondo dei colori e dell'arte di Van Gogh. Previste dolci attrazioni e alle 16.00 lo spettacolo teatrale "Vincent" dell'attore Marco Ballerini.

I biglietti si potranno acquistare direttamente in loco presso il Centro Esposizioni di Lugano situato in Via dei Faggi, oppure in prevendita su e www.biglietteria.ch.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale www.vangoghlugano.ch, restano le ultime disponibilità per la prenotazione di scuole/gruppi scrivendo all’indirizzo mail info@vangoghlugano.ch.