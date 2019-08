Tornano le "Feste nelle corti"

MELANO - Conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi del Luganese e del Mendrisiotto, ma in generale di tutto il cantone. Come da tradizione anche quest’anno venerdì 30 e sabato 31 agosto si svolgeranno, infatti, nel nucleo di Melano le tradizionali “Feste nelle corti”. Serate queste, promosse dal Raggrupamento allievi calcio Basso Ceresio, che sono l’occasione per passare qualche ora di sano divertimento abbinate a specialità culinarie in un contesto, le corti, davvero suggestive. Non mancherà della bella musica che farà da cornice ai piatti proposti, ovvero polenta e spezzatino di cinghiale, stinco, maialino al forno, costine, raclette, picana e altro ancora. Insomma ce n’è per tutti i palati.

Appuntamento da non perdere nel contesto delle feste la presentazione di tutte le squadre del settore giovanile del Basso Ceresio per la stagione 2019-20. L’evento si terrà sabato alle 18.30 nella piazza centrale di Melano.

I promotori invitano tutti coloro che sostengono le attività sportive e i giovani nel percorso sportivo e formativo a fare un salto fra venerdì a sabato prossimi. Maggiori informazioni sul sito www.bassoceresio.ch oppure su Facebook.