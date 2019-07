Prefestival e Rotonda, si parte!

LOCARNO - A pochi giorni dall’inizio di Locarno72 è già tempo di accendere i proiettori e prendere posto in Piazza Grande, al Palexpo (FEVI) e in una Rotonda rinnovata completamente. Anche quest’anno il Locarno Film Festival anticipa se stesso e propone al proprio pubblico tre proiezioni esclusive tra orsi, Brooklyn e orchestre, in programma domenica 4, martedì 6 e mercoledì 7 agosto. Prima ancora però, la sera di mercoledì 31, ad aprire i battenti sarà una Rotonda che sorprenderà il pubblico.

Per Locarno è ormai diventata un’irrinunciabile abitudine: prima del Festival c’è il Prefestival. E anche per Locarno72 gli appuntamenti prima del via saranno più di uno. Poiché non ci può essere Prefestival senza Piazza Grande, quest’anno le notti imperdibili nella splendida cornice sotto le stelle sono due. La prima, domenica 4 agosto, è dedicata alle famiglie. Alle 21.30 la Piazza sarà invasa dagli orsi disegnati da Lorenzo Mattotti, illustratore italiano e regista de "La famosa invasione degli orsi in Sicilia", film d’animazione tratto dall’omonimo romanzo di Dino Buzzati. La serata evento, in presenza dell’artista, sarà offerta al prezzo speciale di 6 franchi per i più piccoli fino ai 6 anni e 12 franchi per gli adulti grazie anche al sostegno di SwissLife.

Completamente gratuita, offerta al pubblico dal Festival insieme ad Ascona-Locarno Turismo e Eventmore sarà invece la notte di martedì 6 agosto (21.30). La notte del restauro di "Do the Right Thing", il film di Spike Lee che a cavallo degli anni ’80 e ’90 cambiò con due ore di Brooklyn rivoluzionaria il cinema americano. La pellicola, presentata nella sua ritrovata luce originale per celebrare il suo 30esimo compleanno, sarà la perfetta ambasciatrice della Retrospettiva di Locarno72 Black Light, di cui Spike Lee non sarà che una delle numerose sfumature da (ri)scoprire.

Per il terzo e ultimo appuntamento invece il suggerimento è arrivato direttamente da uno dei protagonisti di Locarno72, John Waters. Il Pardo d’onore Manor 2019 ha infatti scelto il film da proporre al pubblico il pomeriggio di mercoledì 7 agosto, alle 15.30, al Palexpo (FEVI) (biglietti disponibili un’ora prima della proiezione, prezzi come altre proiezioni durante il Locarno Film Festival). La proiezione di pre-apertura di Locarno72, organizzata in collaborazione con l'Orchestra della Svizzera italiana, con il sostegno dell’Associazione degli Amici dell’OSI e con il generoso contributo di una fondazione culturale, sarà un vero e proprio cineconcerto, una sinfonia per gli occhi grazie all’OSI, che diretta dal Maestro Philippe Béran musicherà dal vivo il capolavoro di King Vidor del 1928 "Show People", proiettato per l’occasione in pellicola.

John Waters, Pardo d’onore Manor 2019: «Dio mio, è questo il film muto che ha inventato lo stunt casting? Non l'ho mai visto, ma qualsiasi film che faccia ironia su Hollywood, che prenda in giro gli esordi di Gloria Swanson, in cui compaia Marion Davies (la più famosa “amante ufficiale” della storia?), sia diretto da King Vidor (di cui amo specialmente Beyond the Forest e Stella Dallas), e che poi abbia un cameo di Louella Parsons, Charlie Chaplin e Douglas Fairbanks, non può fare schifo. Anzi, mi suona proprio perfetto».

A chi di notti non ne mancheranno di certo è laRotonda 2019. Il nuovo Villaggio del Festival, completamente ripensato e ridisegnato è già pronto ad accogliere il popolo del Festival per 18 notti, dal 31 luglio al 18 agosto.