"La vendetta di Oreste" in riva al lago

LUGANO - La LongLake Look & Listen Experience propone oggi pomeriggio alle 18.30 al Park& Read del Parco Ciani l'incontro con lo scrittore Giovanni Ricciardi.

“La vendetta di Oreste” (Fazi editore, 2019) parla della vita del vecchio Oreste che cela un segreto. L’armadio dei suoi ricordi custodisce un doppio fondo che riemerge parecchio tempo dopo la sua morte attraverso una scoperta inaspettata.

Il commissario Ponzetti sarà coinvolto in un’indagine “storica” i cui protagonisti sono due esuli istriani fuggiti a Roma tra il 1947 e il 1954. Tramite pochi indizi e molte suggestioni dovrà risalire la fiumana carsica del tempo per spiegarsi il perché di tanti misteri e ricostruire un passato doloroso e taciuto per anni, fatto di amori separati dalla storia e di una oscura volontà di vendetta per un male antico, che ha segnato per sempre la memoria di Oreste e attraversato intatti i decenni di una vita apparentemente tranquilla e aliena dal sangue. Fino a svelare una verità cruda e dolente, con la quale Oreste ha fatto i conti per tutta la vita senza potersene mai confidare con nessuno, nemmeno con le persone a lui più care.

Giovanni Ricciardi, 54 anni, laureato in Lettere Classiche, è professore di greco e latino in un liceo di Roma. Il commissario Ponzetti, il personaggio da lui creato, è stato finora protagonista di nove romanzi ambientati nella Roma di oggi, tutti pubblicati per Fazi editore: l’ultimo, in uscita nel luglio 2019, s’intitola “La vendetta di Oreste”.