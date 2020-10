Niente pubblico in sala al LAC

LUGANO - In seguito alle disposizioni emanate dal Consiglio federale, la Fondazione per l’Orchestra della Svizzera italiana (FOSI) «constata che, al momento, non sono realizzate le condizioni per

poter svolgere regolarmente i concerti al LAC del 29 e del 30 ottobre, con l’OSI diretta da François Leleux, solista la bambina prodigio del pianoforte Alexandra Dovgan». Queste

manifestazioni devono, purtroppo, essere annullate per il pubblico in presenza in sala.

Resta la possibilità, per il concerto di domani sera 29 ottobre, di seguirlo in diretta radiofonica su RSI Rete Due e in videostreaming (www.osi.swiss/rsi-livestream) alle 20.30.

I musicisti dell’OSI, il Consiglio di Fondazione e lo staff amministrativo dell’Orchestra «sono oltremodo rattristati per questi cambiamenti. Tuttavia, nel contesto attuale, sono consapevoli che la priorità va data alla protezione della salute degli spettatori e dei propri collaboratori e confidano nella comprensione del pubblico».