I recital di Collard si spostano nella chiesa del Papio, causa meteo

ASCONA - Niente inaugurazione open-air per le 75esime Settimane Musicali di Ascona. Considerate le previsioni meteo, decisamente pessime per il prossimo week-end, i due attesi recital di Jean-Philippe Collard, programmati per sabato 29 e domenica 30 agosto sul lungolago di Ascona come eventi speciali del festival, si terranno giocoforza al chiuso e precisamente nella chiesa del Collegio Papio di Ascona.

I due concerti sono gratuiti e iniziano alle 20.00. Lo comunicano gli organizzatori, la Fondazione e gli Amici delle Settimane Musicali di Ascona. Collard, acclamato pianista francese, eseguirà il ciclo completo delle Barcarolles che Gabriel Fauré compose sull’arco di tutta una vita, tra il 1888 e il 1921. Ricordiamo che per rispetto delle misure anti Covid-19, la capienza della chiesa del Papio è limitata a 180 persone.

Le 75esime Settimane Musicali entreranno nel vivo dal 18 al 20 settembre prossimo. In programma un lungo week-end con sei concerti e la partecipazione di star come il pianista Francesco Piemontesi, il violinista Leonidas Kavakos e il clarinettista Jörg Widmann, entrambi al loro debutto alle Settimane Musicali.