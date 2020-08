Il blues torna al Murrayfield Pub con il trio di Leo Ghiringhelli

CHIASSO - CHIASSO - Ritorna il blues in quel del Murrayfield Pub di Chiasso, l'appuntamento è per venerdì sera 7 agosto (ore 22) con il Blues Power Trio del chitarrista meneghino Leo Ghiringelli.

Cultore trasversale del blues (ma con un pallino particolare per Stevie Ray) e vero e proprio globe trotter della sei corde, Ghiringhelli si è esibito in svariati festival internazionali collaborando con musicisti di fama (come Dave Baker, Little Victor, Andy J Fofest e Arthur Miles).

L'entrata, come d'abitudine, è libera.