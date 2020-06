Tre serate per tornare a vivere l’estate con Jammin’ for New Orleans

ASCONA - Tre serate per tornare a vivere con gioia l’estate in musica. È quanto propone JazzAscona da giovedì 2 a sabato 4 luglio con Jammin’ for New Orleans, evento articolato su tre serate che non può sostituire il festival vero e proprio, ma che è stato voluto per ribadire che JazzAscona c’è, lanciare un segnale di fiducia nel futuro, dare una mano ai musicisti e contribuire al rilancio turistico della perla del Lago Maggiore.

Da giovedì 2 a sabato 4 luglio Jammin’ for New Orleans proporrà, a partire dal tardo pomeriggio e fino alle 2 di notte, una cinquantina di concerti in versione semi acustica in una ventina di locali del Borgo.



In totale una quindicina di band ticinesi, svizzere e italiane si alterneranno sui vari palchi per un’offerta musicale variegata che spazierà dalla tradizione del jazz (The Jim Dandies e The Hot Teapots, Olivia & The Funcats) al jazz gitano (Maoucherie); dallo swing (Simply Trio in Jazz feat. Alfredo Ferrario) a forme di jazz più contemporanee (Mauro Pesenti Trio, Danilo Moccia Trio, il duo Soul Jazz con Sandro Schneebeli ed Andy Appignani, Blue Dream), senza tralasciare la musica latina e la bossanova (Dodicisuoni), il funk e il rock di gruppi come Mida e Inglorious Neptunes) o il repertorio intimistico del grigionese Pascal Gamboni.

Tre serate da non perdere quindi per una manifestazione che rispetto al festival si propone in una modalità più intima e compatibile con l’attuale situazione sanitaria e con la necessità di osservare le basilari norme igieniche alle quali ci siamo oramai abituati.

L’evento è assolutamente gratuito, ma al pubblico verrà data la possibilità di fare una donazione (sotto forma di offerta libera) a favore della quarantina di musicisti di New Orleans la cui partecipazione era prevista a JazzAscona 2020.

Il programma completo è consultabile su www.jazzascona.ch così come i link per prenotazioni e donazioni.