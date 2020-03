Ultimi biglietti per il concerto di Niccolò Fabi del 2 aprile

LUGANO - Anche la seconda data luganese di Niccolò Fabi è vicina al sold-out.

Da tempo non ci sono più biglietti per il concerto del 3 aprile allo Studio Foce, così l'organizzatore Horang Music ha aggiunto uno show per il 2 aprile del quale, però, mancano ormai pochi posti per il tutto esaurito.

Il cantautore italiano arriverà a Lugano nel corso del suo European Tour 2020, nel quale proporrà i classici della sua carriera nonché i brani del suo ultimo album "Tradizione e Tradimento". Non sarà l'unica tappa svizzera: il 16 aprile Fabi suonerà al Mascotte di Zurigo.

È fortemente consigliata la prevendita su Biglietteria.ch o presso i punti vendita fisici autorizzati.