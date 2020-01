Antonello Venditti arriva a Locarno

LOCARNO - Antonello Venditti torna in concerto in Ticino, venerdì 27 marzo al Palexpo Fevi di Locarno.

Il cantautore romano che in quasi cinquant’anni di carriera ha emozionato generazioni di appassionati mettendo in musica i suoi sentimenti, l’amore e le tematiche sociali e culturali, arriva a Locarno per un concerto dove ripercorrerà in una versione unplugged le sue più importanti canzoni.

Tra i suoi successi, tutti da cantare, figurano tra gli altri “Amici Mai”, “Che fantastica storia è la vita”, “Grazie Roma”, “Notte prima degli esami”, “Lilly”, “Ci vorrebbe un amico”, “Sara”, “Sotto il segno dei pesci” e “Roma Capoccia”.

