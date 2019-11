È tutto pronto per Francesco Renga

LUGANO - È tutto pronto per il concerto di Francesco Renga, in programma domenica 1° dicembre al Palazzo dei Congressi di Lugano dalle 20.30.

Renga è considerato una tra le più grandi voci del panorama musicale italiano. In oltre 35 anni di carriera ha collezionato grandi successi e sul palco luganese non mancheranno “Angelo” (brano vincitore del Festival di Sanremo 2005), “Ci sarai”, “Meravigliosa (la Luna)”, “Ancora di lei”, “Dove il mondo non c’è più”, “Il mio giorno più bello del mondo”, “Vivendo Adesso”, “Era una vita che ti stavo aspettando”: tutti brani del canzoniere di Renga che uniscono energia e melodia, potenza espressiva e grande immediatezza melodica.

Instancabile dal punto di vista artistico e umano, Francesco sul palco colpisce anche per la sua straordinaria presenza scenica e la naturalezza con cui procede spedito attraverso passaggi vocali e cambi di registro, che solo una voce come la sua può sostenere, e per emozionanti e altissimi momenti di spettacolo.