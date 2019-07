Deborah Vecchi a La Spiaggetta

ARBEDO-CASTIONE - Questa sera a partire dalle 20 grande festa a La Spiaggetta di Arbedo. La protagonista musicale della serata sarà Deborah Vecchi con il suo dj set.

Deborah Vecchi nasce a Milano, ma è di origine emiliana. Amante fin da piccola della musica e dell'arte in generale, frequenta gli ambienti dei club milanesi, di altre città italiane ed estere (Ibiza, Berlino, Mykonos....) lavorando ed esibendosi come ragazza immagine/ballerina, per poi iniziare a coltivare la passione per il canto, tanto da seguire per 5 anni una scuola specializzata, l'Accademia della Voce e del Pianoforte.

In seguito fonda la band tributo ad Amy Winehouse "Why Amy", con la quale si esibisce tuttora anche all'estero, tra cui non ultima tappa Bucarest. Artista insaziabile di buona musica, è dj e live singer performer nei generi house, deephouse, minimal, tech house, old school, soulful, funky e funkyhouse, regalando emozioni musicali finalizzate a far ballare e divertire tutti.