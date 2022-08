Il Prefestival accende i riflettori su Locarno 75

Si tratta della prima proiezione internazionale di questo racconto di famiglia del regista, ambientato nel Piemonte degli inizi del '900. Per sfuggire alle dure condizioni di vita, la famiglia Ughetto sogna un nuovo futuro all'estero e un giorno Luigi Ughetto attraversò le Alpi per iniziare una nuova vita in Francia, cambiando per sempre il destino della famiglia. Oggi suo nipote Alain torna indietro nel tempo per ripercorrere quella storia, in un dialogo affettuoso con la nonna Cesira. «È una storia che inizia con "io", ma scivola subito verso il "noi"» spiega il regista. «Polacchi, indiani, spagnoli... Il passato è nel nostro Dna. Volevo raccontare come, allora, tutti gli stranieri fossero i benvenuti».