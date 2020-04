"Manaslu - La montagna delle anime" al Cinema Otello (in streaming)

Il Cinema Otello di Ascona propone in anteprima ticinese - in streaming, sul proprio sito web, il film "Manaslu - La montagna delle anime" di Gerald Salmina, con la partecipazione di Reinhold Messner, Werner Herzog, Robin Oberhollenzer. Versione tedesca con sottotitoli in italiano.

Un film che gli appassionati di montagna non possono perdere: spettacolare e commovente, il ritratto della vita di Hans Kammerlander, uno dei più grandi scalatori del nostro tempo. Il trionfo che lo ha reso famoso in tutto il mondo è la più veloce salita alla vetta dell’Everest in 16 ore e 40 minuti nel 1996, seguita dalla prima discesa con gli sci dalla montagna più alta del mondo. Hans Kammerlander torna ad affrontare nuovamente il suo destino a 26 anni di distanza da una drammatica esperienza sul Manaslu, montagna del Nepal alta 8163 metri. In quella circostanza, i suoi compagni di cordata e amici d’infanzia Karl Großrubatscher e Friedl Mutschlechner hanno perso la vita mentre Hans è sopravvissuto.

"Manaslu - La montagna delle anime" è visibile sul sito del Cinema Otello.