Quattro ticinesi al Giffoni Film Festival

GIFFONI VALLE PIANA - Alla 49esima edizione del Giffoni Film Festival hanno partecipato anche quattro ticinesi: Clara, Valeria, Sofia e Brayan. La delegazione di giurati dalla Svizzera è

stata selezionata e inviata dal gruppo genitori locarnese.

I vincitori di questa edizione sono: per quanto riguarda la categoria + 13, "Blinded By The Light" della regista Gurinder Chadha; per la categoria + 16 "Giant Little Ones" di Keith Behrman; per la categoria + 18 "The Place of No Words" di Mark Webber.

Oltre ad assistere alla proiezione dei film, i ragazzi della giuria hanno potuto incontrare e porre delle domande a ospiti internazionali quali Woody Harrelson ("Hunger Games"), Evan Peters ("X-Men"), Natalia Dyer e Charlie Heaton ("Stranger Things").