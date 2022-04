È il momento della tappa luganese del tour firmato The Casualties

LUGANO - Domani sera lo Studio Foce di Lugano aprirà le sue porte per il concerto di un nome storico del punk made in Usa: The Casualties.

La band street-punk per eccellenza può vantare una miriade di tour che li ha visti suonare letteralmente in ogni angolo del pianeta in supporto dei nove album in studio, pubblicati su storiche label come Side One Dummy, Tribal War Records, Eyeball Records e molte altre. La band vanta varie partecipazioni al Vans Warped Tour, uno dei festival itineranti più importanti negli USA, e tour in supporto di leggende come The Exploited, GBH, Circle Jerks, Flogging Molly e molti altri.

Il 2017 è stato segnato dalla rottura con lo storico cantante Jorge Herrera, ma di comune accordo con lo stesso Herrera gli altri componenti hanno deciso di andare avanti, ingaggiando così David Rodriguez, già cantante dei Krum Bums. L'ultimo lavoro in studio della band è il singolo "Pet Sematary", risalente al 2020.

In apertura i parigini Lion Law e i luganesi Constant Hunger. Prevendita su Biglietteria.ch.