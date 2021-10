Un disavanzo da 24,2 milioni per Lugano

LUGANO - Il Municipio ha approvato oggi il preventivo 2022 e licenziato il relativo messaggio municipale all’attenzione del Consiglio Comunale. La gestione 2022 presenta un disavanzo di 24.2 milioni di franchi. Aggiornate anche le nuove linee di sviluppo 2018-2028. Con il preventivo 2022, Lugano non si scosta dalla tendenza riscontrabile tra gli enti pubblici di confermare, per il secondo anno consecutivo, una chiusura della gestione corrente in negativo.

L’anno scorso, in sede di presentazione del preventivo 2021, era stata sottolineata l’importanza del controllo dei costi, soprattutto in un periodo di contrazione del gettito fiscale. Ed è partendo nuovamente da questo assunto che è stato allestito il preventivo 2022: l’obiettivo dichiarato del Municipio è quello del contenimento dei costi direttamente controllabili dalla Città, escludendo quindi i contributi di Lugano al cantone, a comuni e a consorzi.

Costi e ricavi - «L’obiettivo di contenimento dei costi del preventivo 2022 è stato raggiunto», si felicita il Municipio: l’incremento dei costi si fissa infatti a 7.8 milioni di franchi (+1.71%) di cui 5.2 milioni di contributi propri. Più sensibile, invece, il calo dei ricavi: -8.1 milioni (-4.13%) riconducibili principalmente a una riduzione delle aspettative d’incasso delle imposte alla fonte (-2 milioni) e al dividendo di 5.8 milioni versato nel 2021 da AIL SA.

Gettito e gestione corrente - Il gettito fiscale, calcolato con il moltiplicatore politico del 77%, evidenzia per contro una forte ripresa di 12 milioni; dai 239 milioni del preventivo 2021 ai 251 milioni del preventivo 2022. L’incremento del gettito è reso possibile dalla minore incidenza negativa della pandemia, rispetto a quanto atteso, sui gettiti fiscali 2020 e seguenti.

Il risultato di gestione corrente (disavanzo di 24.2 milioni) è peggiorato di 3.8 milioni (1.45% del fabbisogno del preventivo 2021).

Investimenti - Rimane elevato il livello degli investimenti lordi, che per il preventivo 2022 fissa in 80.9 milioni e in 60.8 milioni di investimenti netti. Complessivamente gli investimenti per il quadriennio 2022-2025 ammontano a 338.4 milioni lordi (248.9 netti). «La pianificazione degli investimenti per il prossimo quadriennio è impegnativa ma in linea con le necessità relative al mantenimento del patrimonio stradale, edile e strutturale della Città», spiega il Municipio. Non secondari sono anche gli impegni derivanti dalla partecipazione a investimenti cantonali o consortili che, nella media, si fissano in circa 11/12 milioni di investimenti netti all’anno.

L’autofinanziamento è limitato a 15.5 milioni - corrispondente a un grado del 26.1% - a causa del prospetto disavanzo di gestione corrente.

Aggiornamento delle Linee di sviluppo 2018-2028 - Il Municipio nella sua seduto odierna ha pure aggiornato le Linee di sviluppo all’orizzonte 2028, precisando i suoi intenti relativi alla Missione e alla Visione della Città. Gli aggiornamenti toccano, in particolare, le 5 aree di intervento principali: ambiente e qualità urbana, città polo tra nord e sud delle Alpi, quartieri, conoscenza e occupazione. Gli obiettivi raggiunti a partire dall’introduzione delle linee di sviluppo – nel 2015 – sono stati sostituiti da uno sviluppo degli stessi o da nuovi obiettivi. Il documento completo verrà presentato nelle prossime settimane.