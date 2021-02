Sette partiti in lotta per Municipio e Consiglio comunale

BELLINZONA - Sono sette i partiti che, entro i termini di legge, hanno consegnato a Palazzo civico le loro liste in vista dell'appuntamento elettorale del 18 aprile. I loro candidati si contenderanno i seggi in Municipio e in Consiglio comunale nella capitale.

I primi a comunicare i sette nomi per l'esecutivo e i 60 per il legislativo è stata l'Unità di Sinistra, che intende difendere gli attuali due municipali e la poltrona di sindaco detenuta da Mario Branda, che naturalmente si rincandiderà. Forti del 10% di consensi ottenuto alle ultime comunali, poi salito al 14% durante le elezioni per il Consiglio nazionale, le forze presenti nella lista unitaria formata da Verdi, ForumAlternativo, Movimento per il socialismo, Partito operaio e popolare e indipendenti proveranno a entrare (per la prima volta) nell'Esecutivo della capitale. Punteranno invece solo a seggi nel legislativo cittadino i gruppi di Più Donne e Liberi.

Punta invece alla conferma del seggio conquistato cinque anni fa con Mauro Minotti, il duo formato da Lega dei Ticinesi e UDC, che rispetto alla lista di un anno fa schiera Sacha Gobbi e Simone Orlandi al posto di Elia Ambrosini e Orlando Del Don. Il PLR schiera sette candidati per l'Esecutivo cittadino - guidati dal municipale uscente Simone Gianini, per tentare l'assalto al sindacato detenuto dall'Unità di Sinistra.

Last (per ordine di consegna dei nomi delle liste), but not least troviamo il PPD che propone sette candidati al Municipio, tra cui l'uscente Giorgio Soldini, e 52 al Consiglio comunale.

Le proposte di candidature saranno pubblicate all'albo comunale domani e seguiranno l'iter procedurale previsto dalla LEDP (Legge cantonale sull’esercizio dei diritti politici). Il sorteggio dei numeri di lista avrà luogo il prossimo 22 febbraio alle 18.00.