L'Unità di Sinistra conferma le sue liste per aprile

BELLINZONA - Sono stati numerosi gli iscritti alla Sezione cittadina del Partito socialista che hanno voluto partecipare alla consultazione scritta necessaria per ratificare le liste per le elezioni comunali di aprile nell’impossibilità di svolgere la tradizionale assemblea elettorale: 75 persone per posta e 54 via email hanno dato via libera ai sette nominativi per il Municipio e ai 60 per il Consiglio comunale. In entrambi i casi in maniera unanime.

La squadra per il Municipio dell'Unità di Sinistra - che comprende anche Partito Comunista e GISO - sarà quindi composta dal Sindaco uscente Mario Branda, affiancato da Massimiliano Ay (PC), Henrik Bank, Lisa Boscolo, Nathalie Gianola Tami, Alessandro Lucchini (PC) e Martina Malacrida Nembrini.

La lista per il Consiglio comunale (vedi nominativi nel box) sarà invece un bel mix tra esperienza e gioventù e vedrà presenti 30 uomini e 30 donne. «Un segnale importante - precisa l'Unità di Sinistra - nell'anno in cui si celebrano i cinquant'anni del diritto di voto delle donne in Svizzera».

Lista per il Consiglio comunale – Unità di sinistra (PS, PC, GISO e Indipendenti) Bellinzona: Ay Massimiliano Arif, Max - PC

Bang Henrik, “Bingo”

Bianchi Daniele, “Dede”

Bianchi- Tamò Ornella

Boscolo Lisa - GISO

Branda Mario

Bumbacher Natascha

Carlevaro Stalder Eva

Conti Marzio

Cupelli Mattia - PC

Egloff Michele

Forini Danilo

Genini Martina

Gentilini Enea

Gianola -Tami Nathalie

Leoni Romelli Alessia

Malacrida Nembrini Martina

Meyer Myriam

Ndombele Antonio Antoine

Nicoli Bianchi Claudia – Indipendente

Peterhans Lisa

Salati Thomas, “Thom” - GISO

Sansossio- Cippà Rosalia Lia

Silacci Vittorio

Snider Pietro

Snozzi Nicoletta, “Nico”

Speranza Amos- PC

Tettamanti Loredana, “Lori”

Vaucher de la Croix Olivier, « Oli »

Vaucher de la Croix Sergio, « Seo »

Versi Rolande

Vitali Francesco - PC

Zufolo Egea – GISO

Zufolo - Darani Paola Giubiasco - Camorino - Pianezzo - S. Antonio Bontognali Zeno – GISO

Branda Lara

Gianettoni-Fuoco Daiana

Iembo Samuel - PC

Jorio Gilbert

Lepori Tosca

Lucchini Alessandro – PC

Luraschi Michela

Storni Jimmy

Strozzega Agnese

Vanza Maruska Gudo - Sementina - Monte Carasso Barras Charles V.

Becci Giuseppina Pina

Borgia Laura

Buletti Claudio

Giudici Maura

Mozzini Andrea - Indipendente

Sala Corinne

Trezzini Antonio

Trezzini Gioele, "Trezza"

Vallejo Sala Daniela Gorduno - Gnosca - Preonzo - Moleno - Claro Berta Adriano

Casari Alberto

Ghisletta-Facchin Nadia

Mottini Antonio

Rondelli Poretti Luana

