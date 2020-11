Case anziani: «La riunione in presenza è da annullare!»

BELLINZONA - Ha fatto storcere qualche naso, in casa MpS, la decisione dell'Ufficio degli Anziani e delle Cure a Domicilio e l’Associazione dei direttori delle Case per anziani di dare vita a due incontri - entrambi in presenza - per illustrare il nuovo manuale di contabilità delle CPA ticinesi. Nonostante il contesto, in tempi di Covid, non sia propriamente favorevole. Gli incontri sono previsti per martedì 10 novembre e mercoledì 11 novembre e dureranno tutta la giornata.

A queste due giornate - sottolinea l'Mps in un'interpellanza rivolta al Governo - devono partecipare i responsabili amministrativi della CPA. Come indicato nell’invito: «È data libertà, se ritenuto opportuno, di invitare anche i propri referenti presso le società fornitrici di software…».

«L’organizzazione di queste due giornate - sottolineano i firmatari dell'atto parlamentare (Matteo Pronzini, Simona Arigoni e Angelica Lepori) - è un’ulteriore dimostrazione di come le direzioni delle case anziani, i loro referenti associativi ed anche la struttura statale competente non siano per nulla in chiaro sulla gravità della situazione e della responsabilità che hanno verso gli ospiti delle CPA».