Permessi: «Venga attivata l'Alta Sorveglianza»

BELLINZONA - «Ancora una volta la parte più debole della comunità e i lavoratori più fragili sono coloro che hanno subito il gioco tra il potere e i propri elettori». È con queste parole che (anche) ForumAlternativo prende posizione dopo il servizio della trasmissione Falò della Rsi, andato in onda il 3 settembre (e già sollevato in passato da Tio/20minuti). Secondo alcune testimonianze, il Dipartimento delle Istituzioni diretto da Gobbi avrebbe dimostrato un accanimento eccessivo nei controlli sugli stranieri residenti in Ticino. «Ponendosi al di sopra della giustizia - si legge in una nota -, l’Esecutivo azzera la separazione dei poteri introducendo nel nostro Paese un sistema di potere politico avulso dalla democrazia».

ForumAlternativo denuncia «la fragilità progressiva dello statuto di lavoratore straniero che si traduce in precarizzazione dell’intera comunità dei lavoratori», come pure «la discriminazione istituzionale contro gli stranieri che si è manifestata in questi ultimi anni - di cui il diniego del diritto alla disoccupazione per futili motivi, gli ammonimenti per chi chiede i sussidi di cui ha diritto, le gravi intrusioni nella sfera privata, le revoche dei permessi e la trasformazione di stranieri residenti in frontalieri sono solo alcuni esempi - e che ha inferto umiliazioni e sofferenze alla parte straniera della nostra comunità».

Dopo le richieste di dimissioni per il direttore del DI Norman Gobbi avanzate da Giovani socialisti e PS, ForumAlternativo dal canto suo «pretende che sia fatto tutto il possibile per accertare che Governo e singoli consiglieri di Stato abbiano adempiuto al mandato in conformità alle leggi e nel rispetto della Costituzione», e che «in caso di illeciti sia fatta totale chiarezza e garantita giustizia a chi abbia subito abusi».

Inoltre, al Parlamento viene domandato di «usare tutti i mezzi che ha a disposizione per comprendere l’entità del fenomeno e porvi rimedio». E «a tutti i gruppi parlamentari chiediamo di sostenere l’attivazione dell’Alta Sorveglianza - si legge in conclusione -. Chiediamo a tutte le forze politiche democratiche di schierarsi con la legge e con il popolo che l’ha voluta».