Anche il Plr si innervosisce

BELLINZONA - Continuano a far discutere le dichiarazioni rilasciate da Norman Gobbi nei giorni scorsi, a proposito del "giro di vite" sugli stranieri in Ticino. Il tema - già sollevato in passato da tio.ch/20minuti - è stato oggetto settimana scorsa di un'inchiesta della trasmissione Falò della Rsi.

Il direttore del Dipartimento delle Istituzioni ha ricevuto una serie di critiche - dalla sinistra, ma non solo - ed è stato difeso per ora soltanto dall'Udc.

Dopo Ps e Mps oggi è il Plr a intervenire nella polemica, con un'interrogazione presentata dal deputato Matteo Quadranti. Il partito liberale non si spinge a chiedere le dimissioni di Gobbi - come fatto invece dalla Gioventù socialista (GiSo) - ma chiede lumi sull'operato del consigliere di Stato, del suo Dipartimento e del governo.

I liberali puntano il dito contro la «cultura del sospetto» che animerebbe la Sezione della Popolazione. «La politica dei permessi va ben oltre la tutela dell'ordine pubblico» scrivono i deputati PLR. Oltre al presunto «accanimento» nei confronti dei cittadini stranieri, i liberali sottolineano il fatto che «il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato dovrebbe essere un'istanza completamente indipendente» mentre «alla luce delle dichiarazioni di Gobbi, il servizio avrebbe ricevuto indicazioni dal governo sulle prassi da seguire».