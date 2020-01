BELLINZONA - Sara Imelli chiede al Consiglio di Stato di tracciare un quadro della situazione per quanto concerne l’inquinamento luminoso in Ticino. In un’interrogazione, la deputata - a nome del gruppo PPD - riprende un atto parlamentare inoltrato nel settembre del 2009 da Francesco Cavalli. «Sono passati 10 anni, ma la situazione non sembra migliorata», scrive Imelli chiedendo al Governo di indicare quali ulteriori misure siano state attuate (e con quale) esito nell’ultimo decennio.

Inoltre, sottolineando le indicazioni del DT - che consiglia ai cittadini di sostituire le vecchie lampadine con nuove unidirezionali e ecologiche -, la deputata PPD chiede al Governo di indicare quanto seguito è stato dato a queste indicazioni a livello cantonale, invitandolo pure a riconsiderare la scelta di non voler attuare ulteriori passi per informare l'opinione pubblica su questa tematica.