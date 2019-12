Case anziani: «Ridurre lo stress del personale»

BELLINZONA - Una mozione del Gruppo socialista (primo firmatario Raoul Ghisletta) in Gran Consiglio chiede al Consiglio di Stato di introdurre un finanziamento che «garantisca una migliore presa a carico degli ospiti delle case anziani in Ticino e riduca il sovraccarico e lo stress che pesa sul personale».

Le richieste di Ghisletta e cofirmatari*, articolate su nove punti, chiedono in primo luogo di agire rivedendo l’attuale modello di calcolo delle risorse di personale in uso - che presenta tra le proprie criticità quella di non permette al personale «di ascoltare e dialogare abbastanza con gli ospiti» - e di migliorare la dotazioni degli infermieri impiegati nei reparti di cure acute transitorie ed Alzheimer.

Famiglia e congedi - Per quanto concerne le esigenze personali e familiari, il gruppo PS chiede inoltre il riconoscimento - in particolare alle dipendenti - di congedi pagati per la cura di figli e genitori ammalati, nonché maggiori congedi per maternità e paternità. I mozionanti auspicano inoltre l’introduzione del pensionamento anticipato «in tutte le case anziani» e l’introduzione - nelle struttura in cui non è in vigore - di un congedo pagato supplementare per i dipendenti dai 58 anni in su.