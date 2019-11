La Lega contro Valenzano Rossi: «Ha ricevuto soldi da Lugano Airport?»

LUGANO - «Il limite d'accettabilità di un conflitto d'interessi è stato superato». Il gruppo della Lega in Consiglio comunale di Lugano punta il dito contro la collega del PLR Karin Valenzano Rossi, rea di aver ricevuto - lei o lo studio legale per il quale lavora - un mandato da 51mila franchi da Lugano Airport SA, società in mano alla Città di Lugano ed in parte minoritaria al Cantone. Per questo ha deciso di chiedere spiegazioni, tramite un'interpellanza, al Municipio.

«Non si vuol fare un’inquisizione - viene precisato - ma il coinvolgimento di una collega con una società partecipata della Città è quantomeno inopportuno o lecito a dubbi e criticità sull’influenza che questo rapporto finanziario possa aver influito sulle scelte e posizioni politiche prese in seno ai lavori commissionali e nel plenum del Consiglio comunale».

Nelle discussioni commissionali e nei plenum di Consiglio comunale Valenzano Rossi non si sarebbe mai assentata (come invece si conviene a chi ha un definito conflitto d’interesse), «anzi ha partecipato in modo attivo alle discussioni, addririttura arrivando a redigere un rapporto sul Messaggio Municipale riguardante la ricapitalizzazione di LASA», sottolineano gli interroganti.

I quali si chiedono quindi quanto l'esponente liberale-radicale (che è pure capogruppo) sia stata obiettiva ed in buona fede nelle discussioni riguardanti lo scalo cittadino.