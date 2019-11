Chi saranno i due "senatori" ticinesi? Siamo al rush finale

BELLINZONA / BERNA - Filippo Lombardi (PPD+GG), Marina Carobbio (PS), Marco Chiesa (UDC/Lega dei Ticinesi) e Giovanni Merlini (PLR). Quattro nomi per due posti. L’attesa sta per concludersi: alle 12 di oggi le urne si chiuderanno ufficialmente, decidendo chi saranno i due “senatori” incaricati di rappresentare il Canton Ticino nel Consiglio degli Stati per i prossimi quattro anni.

Il “senatore” uscente Filippo Lombardi - che siede nella Camera alta dal 1999 - è considerato il favorito della vigilia, avendo raccolto il maggior numero di preferenze nel corso del primo turno (34’318 voti). Alle sue spalle lo scorso 20 ottobre si era piazzato Marco Chiesa (32’576 voti), seguito dal serrato “testa a testa” tra Giovanni Merlini (30’371 voti) e Marina Carobbio (30’263 voti).

Non solo in Ticino - Oggi non si voterà però solo in Ticino. Anche nei cantoni di Berna, Zurigo, Zugo, San Gallo e Soletta i cittadini saranno chiamati alle urne per i relativi ballottaggi. Nella capitale, così come a San Gallo, devono essere eletti entrambi i rappresentati della Camera alta, mentre negli altri tre cantoni vi è unicamente uno scranno da assegnare.