Preventivo 2020 positivo, e si punta allo sviluppo sostenibile

BELLINZONA - Impegno negli investimenti strategici (pianificazione territoriale, IRB, progetto di valorizzazione dei Castelli, progettazione nuovo comparto Officine FFS, ecc.) e nella mobilità sostenibile, miglioramento della rete dei servizi sociali: con un avanzo di 1,4 milioni di franchi, un moltiplicatore d’imposta proposto – come per il 2019 – al 93% e un obiettivo di investimenti netti di 25 milioni di franchi, si confermano, nell’ambito del preventivo 2020, gli obiettivi programmatici e i principali elementi finanziari della nuova Città di Bellinzona.

Continua ora per la Città il cammino di consolidamento della struttura amministrativa e istituzionale del nuovo Comune. I principali obiettivi dell'attuale legislatura sono quelli di assicurare una transizione la più morbida possibile dai precedenti tredici Comuni alla nuova Città, impostare la complessa organizzazione amministrativa e dei servizi ai cittadini, e garantire il controllo della situazione finanziaria. Tre passi che, spiega il Municipio, sono stati in gran parte compiuti e rappresentano la base per poter progettare il futuro sviluppo sociale ed economico della nuova Bellinzona.

Nonostante il risultato positivo, la Città non allenta però l'attenzione sul fronte finanziario. Con l'introduzione del nuovo modello contabile, per il 2020 l'amministrazione comunale ha da un lato beneficiato di un diverso metodo di calcolo degli ammortamenti. Allo stesso tempo è però alla ricerca, a breve termine, di margini di miglioramento (dell’ordine di circa un milione di franchi) che permettano di realizzare nel corso delle prossime due legislature i previsti progetti

strategici (per un valore 75-100 milioni) a favore dello sviluppo della Città e della regione. Tra questi progetti figurano la conferma dell’impegno sostenuto negli anni da Bellinzona a favore dello sviluppo sostenibile con la conferma e il rafforzamento di misure a favore del trasporto pubblico, della mobilità dolce e della progressiva rinuncia alle energie di provenienza fossile.