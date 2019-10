Cifre nere anche nel 2020

LOCARNO - A Locarno si prevede di chiudere i conti in attivo per il quindicesimo anno di fila. Nel messaggio municipale sul Preventivo 2020 viene stimato un utile d’esercizio pari a 29’610 franchi con il mantenimento invariato del moltiplicatore al 90%. L’importo degli investimenti ammonta invece a 13.2 milioni netti

Cifre alla mano, sono due gli aspetti che l’Esecutivo mette in particolare in evidenza. La mancanza di sopravvenienze di imposte - che le «valutazioni aggiornate indicano come sostanzialmente esaurite» e gli ammortamenti supplementari per 5.16 milioni, scaturiti da una rivalutazione delle azioni della Società Elettrica Sopracenerina SA. Il tasso di ammortamento medio previsto per il 2020 sulla sostanza ammortizzabile è pari all’8.2%.

Tre sono inoltre le sfide principali identificate all’orizzonte dal Municipio: i rapporti con l’Autorità cantonale, l’evoluzione della popolazione e l’andamento del gettito fiscale. Tre fattori che «hanno sempre più spesso la caratteristica di essere imprevedibili, il che non facilita la pianificazione e l’esecuzione dei compiti», sottolinea l’Esecutivo nel messaggio.