Lo scorso anno 660 principi d'incendio: «Basta scherzare con il fuoco»

BELLINZONA - «La vigilanza dei Comuni sull’applicazione delle misure di sicurezza antincendio in Ticino è insufficiente, anche perché i Comuni sono lasciati soli dal Cantone e manca un Istituto cantonale per l’assicurazione contro gli incendi e gli eventi naturali, come invece esiste in ben 19 cantoni». Ne è convinto Raoul Ghisletta, che ha inoltrato un’(altra)interrogazione al Consiglio di Stato.

Il deputato socialista sottopone all’attenzione del Governo i dati statistici sugli incendi del 2018 diffusi dall’Associazione dei tecnici riconosciuti antincendio (ATRA): «Ogni anno in tutta la Svizzera si registrano mediamente 13’500 principi d’incendio, dei quali ben 660 solo in Ticino». Se in Svizzera la lotta contro gli incendi nell’edilizia passa attraverso le prescrizioni antincendio riconosciute a livello federale - che si applicano sia alle nuove costruzioni che a quelle già esistenti -, la verifica del rispetto di queste prescrizioni in Ticino è di competenza dei Comuni, i quali concedono l’abitabilità dei nuovi edifici solo alla presenza di un collaudo antincendio rilasciato da un tecnico riconosciuto.

«Purtroppo i fatti di cronaca mettono in evidenza come, in particolare negli edifici più vecchi, non ci sia una sorveglianza attiva sul mantenimento delle misure di prevenzione e protezione antincendio necessarie», si legge ancora nel comunicato dell’ATRA.