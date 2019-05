«Le bici condivise sono troppo poche?»

LUGANO - Lo sharing di biciclette pedala a gran velocità nel Luganese. Oggi sono 38 le postazioni, e 208 i velocipedi (di cui 104 elettrici) in circolazione in città. Aumenteranno ancora? Sette consiglieri comunali del gruppo Ppd-Generazione giovani hanno presentato oggi un'interrogazione al Municipio, per chiedere di potenziare il servizio ed estenderlo anche alle aree periferiche.

«Riteniamo - si legge nel testo - che il piano di ampliamento debba essere coordinato con la realizzazione dei nuovi tratti di pista ciclabile, in programma per i prossimi anni, come ad esempio i tratti Noranco-Cadepiano e l'ex ferrovia Lugano-Cadro-Dino. Sarà inoltre importante garantire anche la copertura delle aree periferiche che debbono poter ugualmente beneficiare del servizio bike sharing».

Ma i firmatari vanno oltre. Giovanni Albertini (primo firmatario), Lorenzo Beretta Piccoli, Sara Beretta Piccoli, Benedetta Bianchetti, Anna Beltraminelli, Angelo Petralli e Michele Malfanti si chiedono «se il numero di bici a disposizione sia commisurato attualmente al numero di postazioni» perché «ultimamente abbiamo osservato un numero minore di mezzi a disposizione, o addirittura delle postazioni vuote».

Un’altra proposta riguarda il Sentiero di Gandria. «Collocando una nuova postazione di bike sharing in via Cortivo, l'utente potrà raggiungere in bici l'imbocco del sentiero per poi proseguire a piedi». Il sentiero è infatti off-limits per le bici: ma per i firmatari sarebbe «opportuna una segnaletica dedicata» per chiarire il divieto.