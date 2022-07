Poschiavo, deceduto l'uomo annegato sabato

POSCHIAVO - A causa delle gravissime lesioni riportate l'uomo annegato sabato pomeriggio, poco dopo le 16, è deceduto mercoledì pomeriggio. Si tratta di un 54enne italiano. Era entrato nelle acque del lago di Poschiavo per un momento di refrigerio. I suoi conoscenti non vedendolo riemergere hanno immediatamente iniziato la ricerca. Grazie all'aiuto di due dipendenti dell'ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni l'uomo era stato riportato in superficie, con un motoscafo, e subito hanno tentato di rianimarlo. In seguito era stato elitrasportato all'Ospedale cantonale dei Grigioni di Coira.