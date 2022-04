Una "canna" a Como, finisce nei guai

CHIASSO - Un giovane marocchino ospite del centro per richiedenti asilo di Chiasso è stato denunciato dalla polizia italiana per possesso di marijuana. Il 27enne - riferisce laRegione.ch - si era recato a piedi a Como nel weekend, ed è stato fermato dagli agenti nei pressi della stazione Nord per un normale controllo.

Il giovane si è mostrato insofferente e nervoso, e ha consegnato spontaneamente una dose di marijuana dicendo di averla appena acquistata nella zona per uso personale. Condotto in questura per accertamenti, è stato poi riaccompagnato a Ponte Chiasso e consegnato alle Guardie di confine. È stato inoltre sanzionato per il possesso di droga per uso personale e denunciato perché irregolare in Italia.