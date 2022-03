Cade in un dirupo mentre taglia la legna

SONVICO - Dal sentiero al letto d'ospedale. Oggi pomeriggio, per un uomo intento a tagliare legna a Sonvico, il passo è stato breve.

Erano circa le 15.15 e il malcapitato stava tagliando della legna a ridosso di un sentiero. Per cause ancora da chiarire, ha perso l'equilibrio ed è caduto per alcuni metri nel sottostante dirupo. Le sue ferite non dovrebbero però essere particolarmente gravi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che, vista la scomoda posizione, hanno richiesto l'aiuto dei pompieri. Dopo essere stato recuperato e medicato, il ferito è stato trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

Rescue Media