Forte vento nel Varesotto, divelto anche il tetto di una scuola

VARESE - Il vento sta colpendo anche tutta la provincia di Varese, dove sono già in azione i vigili del fuoco per incendi e strutture scoperchiate. A Laveno Mombello il danno maggiore lo ha subito una scuola elementare, il cui tetto è stato in parte scoperchiato da raffiche di oltre 90 km orari. Per permettere le operazioni di rimozione dei detriti, alcune classi sono state fatte evacuare.

Pochi chilometri più in là è stata chiusa temporaneamente una tensostruttura riservata ai tamponi per il Covid, fortemente danneggiata dal vento. Sempre a causa del forte vento si è sviluppato un incendio nel sottobosco di Malnate (Varese), che attualmente è arrivato a lambire oltre due ettari di terreno. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco.

Nel legnanese e a Uboldo si sono registrati diversi casi di alberi abbattuti dalle raffiche, anche in questo caso rendendo necessario l'intervento dei pompieri e dei volontari della protezione civile.

400 interventi svolti #oggi per forti raffiche di vento che stanno colpendo l’#Italia, gran lavoro dei #vigilidelfuoco in #Lombardia: maggiori criticità a Milano, Monza, Varese e Como. Nelle foto l’intervento a Laveno (VA) per il tetto divelto da una scuola [#7febbraio 14:00] pic.twitter.com/gmPxKWiojU — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 7, 2022

