Brucia il bosco sul Monte di Gambarogno

GAMBAROGNO - Un incendio boschivo è scoppiato nelle scorse ore sul Monte di Gambarogno. I militi del locale Corpo pompieri sono sul posto.

Come si legge sulla pagina Facebook dei Pompieri di Gambarogno, i militi sono impegnati «per un incendio di bosco zona Monte Gambarogno». Alla popolazione viene chiesto di evitare il transito in zona Alpe di Neggia per «non intralciare le operazioni di spegnimento».

Dallo scorso 13 gennaio, in tutta la Svizzera italiana è in vigore il divieto assoluto di accedere fuochi all'aperto. Sul nostro territorio, l'ultima precipitazione consistente risale allo scorso 8 dicembre. E con l'attuale siccità, non mancano gli incendi boschivi, che sono già stati registrati in diverse località.

